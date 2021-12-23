Demet Şener: Şimdilik evlilik gündemimizde yok

Demet Şener önceki gün bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çıkışta magazin muhabirlerine poz veren Şener, "Bursa'dan çocukluk arkadaşım gelmiş, onunla buluştuk. Şimdi de çocuklarım okuldan çıkıyor, onların yanına gidiyorum" dedi.Son zamanlarda aşk haberleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan Şener, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda çok güzel bir birlikteliğimiz var ve çok mutluyuz. Şimdilik evlilik gündemimizde yok" demekle yetindi.