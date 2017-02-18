Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşanmak üzere. 2 çocuğu olan güzel yıldız 39 yaşında kendisini yeniden keşfettiğini söyledi. Demet Şener, "Daha çok gencim. İçimdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmedim. Bu yaşam enerjisi beni ayakta tutuyor. Eskiden karakterim daha sivriydi. Şimdi çok daha yumuşadı. Artık "Asla yapmam dediğim bir şey yok. Hayat bana büyük konuşmamayı öğretti" dedi.
Demet Şener sivri yanlarını törpüledi!
Demet Şener 39 yaşında kendisini yeni keşfettiğini anlattı.Magazin - 18 Şubat 2017 18:22
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