Demet Şener önceki bir arkadaş grubuyla birlikte Etiler'de bir mekana gitti. Demet Şener ve arkadaşları mekanda eğlenirken şans eseri İbrahim Kutlay da misafirleriyle aynı mekana girdi. İçerde çift birbirini görmezden gelirken kısa bir süre sonra Demet Şener mekanı terk etti. Kutluay ise geccenin sonuna kadar misafirleriyle eğlendi. Demet Şener boşanma sürecinde olduğu İbrahim Kutluay'dan 10 milyon TL tazminat istemişti.
Demet Şener ve İbrahim Kutluay pişti oldu
Demet Şener, boşanmak üzere olduğu İbrahim Kutluay ile aynı mekanda karşılaştı.Magazin - 13 Şubat 2017 10:42
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