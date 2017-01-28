Demet Şener'den dava sonrası duygusal paylaşım

Magazin - 28 Ocak 2017 12:30

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davası ertelendi

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın katılmadığı boşanma davasında ilk duruşma dün gerçekleşti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Şener, davanın ardından sosyal medya hesabında şu yazıyı paylaştı:"Çok sevdiğim dostlarım var benim. Dünya tatlısı kuzularım var. Hâlâ yüreği sevgiye açık bir kalbim var benim. Aldığım dersler var benim. İnancım var, hâlâ güvenim var benim. Yarınlara umutla bakan hayallerim var benim. Bu da gelir bu da geçer diyebilecek gücüm var benim. Çok şeyimi paylaştığım siz sevenlerim var benim. En önemlisi de seçtiğim bir yolum var benim. Hepimiz bu hayatta seçimlerimizi yaşıyoruz. Hayat çok uzun. Güzel yarınlar görmek dileğiyle."