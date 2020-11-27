Demet Şener'den dudak dolgusu itirafı!

Demet Şener önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir cilt bakım merkezinden çıkarken görüntülendi. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Şener, "Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında hiçbir müdahale yok. Botoks bile yaptırmıyorum. Biraz evvel doktoruma ‘Ne olur biraz yap’ diye rica ettim. Ama reddetti" dedi.Demet Şener sözlerini söyle sürdürdü:"43 yaşındayım. Estetiğe de karşı değilim. Artık ufak tefek bir şeyler yaptıracağı. Benim için bakım çok önemli. Çok hassas bir cildim var. Herkes gibi çok elletemiyorum, iğneli şeyler yaptıramıyorum."