Demet Şener'den, Ebru Şallı'ya tepki: Boşansın ne isterse yapsın
Ünlü manken Ebru Şallı'ya bir tepki de yakın dostu Demet Şener'den geldi. Basketbolcu eşi İbrahim Kutluay tarafından ihanete uğrayan ve boşanma davası hala süren Demet Şener, yakın dostu olan Ebru Şallı'nın evli bir adamla beraberlik yaşamasına sert çıktı.
Magazin - 26 Temmuz 2017 10:45
Ebru Şallı'nın 3 aydır evli Uğur Akkuş ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmesinin ardından bir tepki de Demet Şener'den geldi.
Demet Şener Instagram'da bir takipçisinin Şallı'nın yaşadığı aşkı sorması üzerine Şener, yakın arkadaşına destek olmadı.
Şener bu sözlerle Şallı'ya tepki gösterdi;
"Başkasının hayatıyla benim duruşumum ne alakası var. İnsanların hayatlarını yargılamak bana göre değil. Benim dik duruşum, benim yaşadığım olaya karşı. Ayrıca duruşumun sadece aldatmaya değil, bunun yapılış şekline… Tabii evli insanların başkalarıyla ilişkiye girmeleri doğru değil. Boşansın ne isterse yapsın."
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