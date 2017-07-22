Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a tepki: Biz de ruh hastasıyız

İbrahim Kutluay’a kendisini Edvina Sponza ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Demet Şener, önceki gün avukatı Aslı Hatemi ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sosyete - 22 Temmuz 2017 11:30
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a tepki: Biz de ruh hastasıyız
Boşanma davasıyla ilgili soruları yanıtlayan eski manken, Kutluay’ın ihanet iddiası için “Yok öyle bir şey” demesine sert yanıt verdi. Şener, “He oldu, biz de ruh hastasıyız. Olmayan bir şey için dava açtık” diye konuştu.


''EDVİNA’NIN ADINI YAZIN''

Şener, Sponza’nın davayla ilgili gizlilik kararı aldırmak istemesini de eleştirdi: “Üst mahkemeden kabul görmedi isteği, gizlilik kararı alamadı. Gittiği yere kadar gidecek. Bana fark etmez, haklıyım. Eninde sonunda kazanacağız. Edvina Sponza olarak adını yazarsanız da sevinirim. Cümle alem biliyor. Gizlilik, basın yayın yasağı yok. Boşanma davasında gizlilik kararı var, onu da biz aldırdık.”

Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!

Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!



İbrahim Kutluay ve Demet Şener yine boşanamadı!

İbrahim Kutluay ve Demet Şener yine boşanamadı!



Kaynak:hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi
  • Birce Akalay oyunculuğu bırakıp o sektöre mi el atıyor?
  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi

SOSYETE HABERLERİ

  • Gonca Akkuş'tan olay itiraflar...
  • Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi..
  • Yasak aşk davasında sürpriz
  • Coşkun kardeşlerin Bodrum tatili
  • Motosiklet düşkünü Cevahir!
  • Özge Ulusoy'dan yanıt gecikmedi!
  • Ahu Yağtu'dan Sabancı açıklaması!
  • Niyego'nun mutluluğu
  • Alkoçlar ve Sabancı pişti oldu!
  • Nazlı Çelik'in panik anları!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!
  • Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!
  • Harun Kolçak'ın sosyal medyada dolaşan vasiyeti gerçek mi?
  • Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor! İşte tarih..
  • Acun Ilıcalı'dan Yıldız Tilbe itirafı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Harun Kolçak'a veda
  • Ünlü dizi oyuncusuna babasından iğrenç taciz!
Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!