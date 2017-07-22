Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a tepki: Biz de ruh hastasıyız

Sosyete - 22 Temmuz 2017 11:30

Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!

İbrahim Kutluay ve Demet Şener yine boşanamadı!

Boşanma davasıyla ilgili soruları yanıtlayan eski manken, Kutluay’ın ihanet iddiası için “Yok öyle bir şey” demesine sert yanıt verdi. Şener, “He oldu, biz de ruh hastasıyız. Olmayan bir şey için dava açtık” diye konuştu.Şener, Sponza’nın davayla ilgili gizlilik kararı aldırmak istemesini de eleştirdi: “Üst mahkemeden kabul görmedi isteği, gizlilik kararı alamadı. Gittiği yere kadar gidecek. Bana fark etmez, haklıyım. Eninde sonunda kazanacağız. Edvina Sponza olarak adını yazarsanız da sevinirim. Cümle alem biliyor. Gizlilik, basın yayın yasağı yok. Boşanma davasında gizlilik kararı var, onu da biz aldırdık.”Kaynak:hurriyet.com.tr