Demet Şener'den Tuba Büyüküstün yorumu

Magazin - 07 Şubat 2017 10:32

Demet Şener'den dava sonrası duygusal paylaşım

İbrahim Kutluay'a Tuba Büyüküstün sorulunca..

Demet Şener'le boşanma arefesinde olan İbrahim Kutluay'ın adı, eşi Onur Saylak'tan boşanma arefesinde olan Tuba Büyüküstün ile anıldı.Bu dedikodular sonrasın da Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün bu iddiaları paylaştıkları bir metinle yalanlandı.İbrahim Kutluay’ın adı böyle bir şeyle anılınca, gözler boşanma davası süren Demet Şener'e döndü. Demet Şener, Uçankuş TV’ye gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.Demet Şener, konuyla ilgili soruya "İki insanın aşk yaşadığından şüpheleniyorsanız bana neden soruyorsunuz İbrahim'e sorun" şeklinde yanıt verdi. "Davada Tuba Büyüküstün konusu da var mı?" şeklindeki bir soru karşısında ise, "Ben boşanma davasını 3. bir kadın yüzünden açmadım. Benim açtığım dava başka, farklı bir kadınla ilgili" açıklamasında bulundu.Şener sözlerini, "Bu konu davada kanıt olabilir mi bilemem, benim çekinecek bir şeyim yok, söylediklerimi de aynen yayınlayabilirsiniz" şeklinde bitirdi.