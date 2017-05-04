Demet Şener önceki gün avukatı Aslı Hatemi ile Nişantaşı'nda yürürken görüldü. Demet Şener'i fark eden bir stajer muhabir görüntü almak için güzel yıldızın peşinden gitti. Durumu fark eden Demet Şener muhabiri dedektif sanınca büyük bir panik yaşadı. Eşi İbrahim Kutluay’la boşanma süreci devam eden Demet Şener, karşı tarafın hamle yapmasından korkunca olanlar oldu. Panikleyen ünlü manken, “Beni neden takip ediyorsunuz?” diye muhabire tepki gösterdi. Avukatı ise muhabiri adeta sorguya çekti. Durumu fark eden diğer basın mensupğları, stajer muhabirin imdadına yetişti. Basın mensupları durumu açıklığa kavuşturunca olay tatlıya bağlandı.
Demet Şener'in dedektif paniği!
Demet Şener kendisini takip eden bir muhabiri dedektif sanınca olanlar oldu.Sosyete - 04 Mayıs 2017 09:27
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