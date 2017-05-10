Demet Şener'in hayatında kimse var mı?

Eski basketbolcu eşi İbrahim Kutluay'la boşanma süreci devam eden Demet Şener, hayatında kimsenin olmadığını açıkladı.

Magazin - 10 Mayıs 2017 14:30
Demet Şener'in hayatında kimse var mı?
İbrahim Kutluay’la boşanma süreci devam eden Demet Şener, katıldığı davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demet Şener, boşanma süreciyle ilgili, “Haziran ayında davamız gerçekleşecek, umarım biter ve sıkıntılı günleri geride bırakırım” dedi.

Boşanma süreciyle ilgili soru yöneltilmemesi konusunda gazetecilere ricada bulunan Şener, hayatında kimsenin olmadığını dile getirerek, Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Hayatımda kimse yok” şeklinde konuştu.

Gittiği her yere avukatıyla beraberinde giden Demet Şener, “Avukatımla daha önceden de arkadaştık. Boşanma süreci bizi daha da iyi arkadaş yaptı” dedi.

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Demet Şener'in dedektif paniği!



Demet Şener: Boşanma benim sınavım

Demet Şener: Boşanma benim sınavım



Kaynak:milliyet.com.tr
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