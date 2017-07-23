Demir denizle tanıştı!

Magazin - 23 Temmuz 2017 09:30

“Arka Sokaklar” dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, eşi Neslihan Uğurlu ve 15 aylık bebekleri Demir’le tatil için Bodrum’a gitti.Aile önceki gün Gündoğan’daydı.Ünlü oyuncu oğluyla denizin tadını eşi ise sahilde kalıp cep telefonuyla onları görüntüledi.Kaynak: hurriyet.com.tr