Demir denizle tanıştı!

Önceki gün Gündoğan’da ailesiyle görüntülenen Özgür Ozan, 15 aylık bebekleri Demir’le denize girdi.

Magazin - 23 Temmuz 2017 09:30
Demir denizle tanıştı!
“Arka Sokaklar” dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, eşi Neslihan Uğurlu ve 15 aylık bebekleri Demir’le tatil için Bodrum’a gitti.

Aile önceki gün Gündoğan’daydı.

Ünlü oyuncu oğluyla denizin tadını eşi ise sahilde kalıp cep telefonuyla onları görüntüledi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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