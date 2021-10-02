Deniz Akkaya canlı yayına çekiçle çıktı!

Selin Ciğerci ile kanlı bıçaklı olan Deniz Akkaya'nın yaptığı sert açıklamaların ardından yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısından ve Beyaz TV yönetiminden uyarı aldığı iddia edilmişti. Yönetimin uyarılarından sonra sinirlerine hakim olamayan Akkaya'nın, kanalda olay çıkardığı ve camı çerçeveyi indirdiği iddia edilmişti.Güzel yorumcu önceki gün programa elinde çekiçle çıkarak çıkan haberlere yanıt verdi. Cam kırma sesleriyle yayına çıkan Deniz Akkaya, "Kanalımda bir doz cam kapı kırmadan asla güne başlamam" göndermesiyle dikkatleri üzerine çekti.Bazı kişilerin "Boş koltuk varsa ben geleyim" şeklinde program yapımcısına mesaj attığını belirten Akkaya, "Bilal 'ben Gülben Ergen'i alacağım' demiş" diyerek, partneri Seren Serengil'e takıldı.Programın diğer yorumcusu Seren Serengil, "Her şeyi çok takmanızı önermiyorum. Atmalar, tutmalar olabilir. İnsanlar kızabilir, sinirlenebilir, her şey olabilir. Ama köstebek olunca da olmuyor yani. Gördüğünüz gibi Deniz burada. Herhangi birimizin kafası kırılmış değil. Cam da kırılmış değil" ifadelerini kullandı.