Deniz Akkaya fotoğraf eleştirilerine yanıt verdi!

Magazin - 17 Temmuz 2017 19:00

Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa takipçileri anlam verememişti.Fotoğrafta güzel mankenin göğüsleri ve bacaklarındaki gariplik hemen dikkat çekmişti. Takipçileri tarafından eleştirilen Akkaya'nın fotoğrafına, "Deniz Akkaya bacaklarından aşağısını denizde unuttu galiba? , Herkesin beynini yakan havuz problemi gibi bacaklar nerde?" gibi yorumlar gelmişti. Deniz Akkaya bu eleştirilere sosyal medya hesabı Instagram'dan yanıt verdi.Akkaya Instagram'dan fotoğrafı bir kez daha paylaşarak şunları yazdı:"Türkiye'de bütün sorun bitmiş benim fotoğraftaki mayomla bacağım nerede başlıyor bitiyor tartışması başlamış. Çok çok merak ettiğiniz fotoğrafın başka açısı.Not: Photoshop diyen arkadaşlara selam olsun. Repost fotoğrafa photoshop yapacak sistem bende henüz mevcut değil. Bu konunun bu kadar gündem olup günlük gazetelerde, internet sayfalarında günlerdir tartışılması bile bana şu hissiyatı yaşattı."