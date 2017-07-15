Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ı cahil buluyorum

Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler geldi. Akkaya: Hülya'yı cahil buluyorum...

Magazin - 15 Temmuz 2017 15:29
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ı cahil buluyorum
Ünlü manken Deniz Akkaya, Türkiye’nin ilk Youtube yarışmasına imza atmaya hazırlanıyor.

'Deniz Akkaya ile Model' adlı yarışmayla, Türk moda dünyasına yeni modeller kazandırmayı hedefleyen Akkaya, yarışmanın tanıtım çekimleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar’la küllenen gerginliğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla tekrar alevlendiren Akkaya, “Kendisini o zaman da sevmiyordum şimdi de sevmiyorum” dedi ve ekledi:

“Cahil buluyorum. Çok cahilce konuşuyor. Arda Turan birisini döver, bir tek o sahip çıkar. Bana adam saldırır, ‘İyi yapmış, bir sebebi vardır’ der. Sizce bu normal mi? Biri birini dövdüğü zaman alkış mı tutmalıyız?”

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:haberturk.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Kalp Atışı'nda aşk rekabeti!
  • Aşıkların Bodrum tatili bitti!
  • Adrıana Lıma'yı koluna mı kazıttı?
  • Terim ve damatları mekan bastı!
  • O filme Büyüküstün'ü önerdiler!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
  • Balayını tek kıyafetle bitirdi
  • Hakan'dan Hara'ya sert sözler!
  • Seki'den sürpriz düğün kararı!
  • Adrıana Lıma'yı sıcak bunalttı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Siyah İnci" için buluştular!
  • Lima-Hara aşkında ilginç gerçek!
  • Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!
  • Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
  • Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Siyah İnci" için buluştular!