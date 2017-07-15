Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ı cahil buluyorum

Magazin - 15 Temmuz 2017 15:29

Ünlü manken Deniz Akkaya, Türkiye’nin ilk Youtube yarışmasına imza atmaya hazırlanıyor.'Deniz Akkaya ile Model' adlı yarışmayla, Türk moda dünyasına yeni modeller kazandırmayı hedefleyen Akkaya, yarışmanın tanıtım çekimleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Hülya Avşar’la küllenen gerginliğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla tekrar alevlendiren Akkaya, “Kendisini o zaman da sevmiyordum şimdi de sevmiyorum” dedi ve ekledi:“Cahil buluyorum. Çok cahilce konuşuyor. Arda Turan birisini döver, bir tek o sahip çıkar. Bana adam saldırır, ‘İyi yapmış, bir sebebi vardır’ der. Sizce bu normal mi? Biri birini dövdüğü zaman alkış mı tutmalıyız?”Kaynak:haberturk.com