Ünlü manken Deniz Akkaya, Türkiye’nin ilk Youtube yarışmasına imza atmaya hazırlanıyor.
'Deniz Akkaya ile Model' adlı yarışmayla, Türk moda dünyasına yeni modeller kazandırmayı hedefleyen Akkaya, yarışmanın tanıtım çekimleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hülya Avşar’la küllenen gerginliğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla tekrar alevlendiren Akkaya, “Kendisini o zaman da sevmiyordum şimdi de sevmiyorum” dedi ve ekledi:
“Cahil buluyorum. Çok cahilce konuşuyor. Arda Turan birisini döver, bir tek o sahip çıkar. Bana adam saldırır, ‘İyi yapmış, bir sebebi vardır’ der. Sizce bu normal mi? Biri birini dövdüğü zaman alkış mı tutmalıyız?”
Kaynak:haberturk.com
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ı cahil buluyorum
Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler geldi. Akkaya: Hülya'yı cahil buluyorum...Magazin - 15 Temmuz 2017 15:29
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