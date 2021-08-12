Deniz Akkaya: Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum

Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Senin için üzülmüyorum artık

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Eski manken Deniz Akkaya, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Akkaya, iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını tekrarladı. O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi.Akkaya, "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksilerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diye konuştu.Deniz Akkaya'nın bu sözleri gündem oldu. Twitter gündemine ilk sıradan giren Akkaya'nın sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başladı.