Deniz Akkaya: Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum

Akkaya, "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksilerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diye konuştu.
Deniz Akkaya'nın bu sözleri gündem oldu. Twitter gündemine ilk sıradan giren Akkaya'nın sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başladı.
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