Deniz Akkaya'dan Eser Yenenler'e cevap: “Keşke herkes benim kadar cesur olsa!”

Haber Global ekranlarında Buket Aydın’ın sunumuyla yayınlanan Tarafını Seç programının geçen haftaki konukları ünlü komedyenler Eser Yenenler ile Ümit Erdim'di. "Kamera önünde kilolu olmak avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunun tartışıldığı programda Eser Yenenler "Avantaj" fikrini savunurken, verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim tam tersi görüşü savundu.Eser Yenerer’e Deniz Akkaya’nın bir dönem yapmış olduğu "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum" açıklaması hatırlatıldığında ise "Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah Allah... Talihsiz bir açıklama. Benim programa geldiğinde Berfu' nun güzelliği ve benim kilolu olmama sinir olmuştu. Kızı bulmuşsun, kendine bakacaksın diye orada da arkada bana bir sinirlendi" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.Deniz Akkaya'da Eser Yeneler’e “Eser’ e Buket’in programda sorduğu soru aslında çok yönlü cevap verilmesi gereken bir sorudur. Öncelikle Eser’ in de söylediği gibi bu mevzu onun programında ortaya çıkmış bir cümledir ama bu cümlenin başı sonu yani giriş gelişme sonucu var Eser’ in bana programda sorduğu soru ve kilo mevzusu erkekler ve ilişkiler üzerineydi ki şu an bunu tekrarlıyorum ben 44 yaşında çocuğun peşinden tek başına koşan, üreten bir anne olarak pek tabii ki kendine iyi bakan sağlığına dikkat eden yani kısaca bilinci yüksek bir erkekle olmak istemem son derece doğal. Türlü imkanlarına rağmen hala bedenine acımasızca fast-food sıkıştırarak kendini bir nevi intihara sürükleyen bir adamla birlikte olmam söz konusu değil yani Eser’inde söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil tam tersine tribünlere oynamak gerçekleri konuşan bir açıklamadır. Keşke herkes benim kadar cesur olsa! Keza kendisinin de belirttiği üzere eşinin yanında sadece görsel olarak kotu durması değil dünya güzeli çocuklarına verimli ebeveynlik için bu şarttır. Dünyanın en iyi sesi kronik kilo problemi olan Adele dahi çocuğu için kilo vermiş ve ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Bana güvenmiyor iseniz ona kulak verin.” diyerek cevap verdi.