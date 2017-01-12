Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Deniz Akkaya, otoparkındaki güvenlik demirlerinin üzerine düşünce karnından ciddi bir şekilde yaralandı.

Magazin - 12 Ocak 2017 21:01
Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı
Sunduğu magazin programından gönderilen Deniz Akkaya, aşırı kar yağışı nedeniyle çöken otoparkındaki karları temizlediği sırada büyük bir kaza atlattı.

Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden Akkaya, karnından ciddi bir şekilde yaralandı. Ünlü modelin karın bölgesine dikiş atıldı, tetanoz aşısı yapıldı.

Deniz Akkaya, yaşadığı talihsiz kazayı Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu ve şu notu yazdı: “Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışırken bir tanesinin karnıma saplanması neticesinde büyük bir kazanın ucundan döndüm. Dikişler atıldı, bir güzel tetanoz aşısı oldum. Şimdi iyiyim”…

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Deniz Akkaya'dan tarihi gaf!
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Bağlantılar: Deniz Akkaya

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