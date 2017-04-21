Star TV'de ekrana gelen "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide Hazan karakterini canlandıran güzel oyuncu Deniz Baysal, Akmerkez’de görüntülendi.
Güzel oyuncu, dizi setinden arta kalan zamanında alışverişe çıktığını belirtti.
Dizi çekimlerinin güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile olan ilişkisi sorulunca gülümseyerek "Her şey güzel gidiyor" yanıtını verdi.
Deniz Baysal: Her şey güzel gidiyor
Güzel oyuncu Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile ilişkisi hakkında konuştu.Magazin - 21 Nisan 2017 20:35
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