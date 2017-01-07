Deniz Baysal kendini savundu!

TRT’deki "Sevda Kuşun Kanadında" dizisinde rol alan Deniz Baysal, sözleşmeyi tek taraflı feshettiği için yapımcı şirketin kendisine açtığı 260 bin liralık tazminat davasında savunma yaptı.

Magazin - 07 Ocak 2017 20:30
Deniz Baysal kendini savundu!
Geçen sezon "Sevda Kuşun Kanadında" dizisinde 5 bölüm rol alan Deniz Baysal, dizinin sezon finalinin ardından 3 bölüm para almadığını ve çalışma şartlarının çok zor olduğunu söyleyerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

İddiaların doğru olmadığını öne süren yapım şirketi, oyuncuya 260 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkemede kendinin savunan güzel oyuncu, 18 saate varan ağır çalışma şartları nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu 9 saatten fazla çalışmaya zorlamaya hakkı yoktur. Ayrıca oyunculuk ücretini zamanında alamadım. Dizide başrol oyuncularından birisi olduğum halde rolüm de az yayınlandı. Davanın reddini istiyorum."

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Artık sadece evde aileme..!"
  • Heyecan daha da arttı!
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • Berrak o soruya çok kızdı!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • Boşanma yok bebek var!
  • Tavrını net koydu!
  • Olan Murat'a oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • "Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
  • 'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • 'Boşanıyorlar' derken bebek müjdesi geldi!
Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!