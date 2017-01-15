Deniz Baysal ve Barış Yurtçu aşk yaşıyor!

Magazin - 15 Ocak 2017 20:00

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Sevda Kuşun Kanadında" dizisini bırakıp FOX TV ekranlarında yayınlanan ve sonrasında final yapan "Rüzgarın Kalbi"nde oynamaya başladığı için hakkında açılan 260 bin liralık tazminat davasıyla gündeme gelen Deniz Baysal, aşk hayatında heyecanlı günler yaşıyor.Güzel oyuncu, Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile yeni bir aşka yelken açtı. Genç çift, aşklarını Instagram’da paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.