Deniz Baysal ve Barış Yurtçu aşk yaşıyor!

Güzel oyuncu Deniz Baysal yeni bir aşka yelken açtı.

Magazin - 15 Ocak 2017 20:00
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu aşk yaşıyor!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Sevda Kuşun Kanadında" dizisini bırakıp FOX TV ekranlarında yayınlanan ve sonrasında final yapan "Rüzgarın Kalbi"nde oynamaya başladığı için hakkında açılan 260 bin liralık tazminat davasıyla gündeme gelen Deniz Baysal, aşk hayatında heyecanlı günler yaşıyor.



Güzel oyuncu, Kolpa müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile yeni bir aşka yelken açtı. Genç çift, aşklarını Instagram’da paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • O Hayat Benim'de Efsun'dan şok!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Hayırlı evlat Aleyna Tilki!
  • Ünlü çiftin 'Kartal Yuvası'
  • Tarık Akan'ın oğlu Barış evlendi
  • Burçin Terzioğlu'na büyük şok!
  • Ece Erken'den Erhan Çelik çıkışı!
  • Ünlü çifte sponsorlu düğün
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hande Erçel'e cephe aldılar!
  • Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
  • Özcan Deniz ve Aslı Enver'in soğukla savaşı!
  • Burçin Terzioğlu'na şok! Evini su bastı!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • Ece Erken'den Erhan Çelik çıkışı!
  • İlker Kaleli soluğu hastanede aldı
Hande Erçel'e cephe aldılar!

EN POPÜLER HABERLER

  • Deniz Baysal ve Barış Yurtçu aşk yaşıyor!
  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • Kendall Jenner'ın güneş keyfi
  • O Hayat Benim'de Efsun'dan şok!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Hayırlı evlat Aleyna Tilki!
  • Boşanma davasında flaş gelişme!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 'Kartal Yuvası'
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu aşk yaşıyor!