Deniz Çakır: Beni utandırmayın

Arkadaşlarıyla Asmalımescit’te bir mekanda yemek yiyen Deniz Çakır, derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Magazin - 26 Temmuz 2017 09:00
Deniz Çakır: Beni utandırmayın
Güzel oyuncu Deniz Çakır, arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit’teki bir mekanda yemek yedi.

Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, muhabirlerin 24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü’nü kutladı. Derin sırt dekolteli bir elbise giyen Çakır, “Bu kıyafeti daha önce de çekmiştiniz. Poz verdirip beni utandırmayın. Haberim yokken çekin” dedi.

Oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binip mekandan uzaklaştı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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