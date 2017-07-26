Deniz Çakır: Beni utandırmayın

Magazin - 26 Temmuz 2017 09:00

Güzel oyuncu Deniz Çakır, arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit’teki bir mekanda yemek yedi.Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, muhabirlerin 24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü’nü kutladı. Derin sırt dekolteli bir elbise giyen Çakır, “Bu kıyafeti daha önce de çekmiştiniz. Poz verdirip beni utandırmayın. Haberim yokken çekin” dedi.Oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binip mekandan uzaklaştı.Kaynak: hurriyet.com.tr