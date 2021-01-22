Deniz Çakır: “Çok üzgünüm..."

Deniz Çakır önceki gün Kuruçeşme’deydi. Oyuncu, “Yeni dizim yakında başlayacak. Çekimler devam ediyor” dedi.Çakır, beyninde tümör tespit edilen ve ameliyata alınan eski rol arkadaşı Sabina Toziya hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “Çok üzgünüm. Oğluyla sürekli görüşüyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur.”