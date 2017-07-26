ATV'de ekrana gelen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 'Meryem’i Deniz Çakır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.
Bodrum tatilinden dönen Deniz Çakır, Zorlu AVM’de mağazaları dolaştı. Bir mağazadan alışveriş yapan güzel oyuncu, diziden ayrılacağına dair çıkan haberler için, "Önümüzdeki günlerde dizinin çekimlerine başlayacağız. Her şey yolunda, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.
Ünlü oyuncu, yeni imajı rasta model saç stili ile dikkati çekti.
Deniz Çakır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılıyor mu?
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 'Meryem’i Deniz Çakır, yeni sezonda diziden ayrılacak mı? Deniz Çakır son noktayı koydu.Dizi - 26 Temmuz 2017 22:00
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Bağlantılar: Deniz Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV
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