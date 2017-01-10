Deniz Çakır hayranlarıyla tartıştı: Sevmeyin beni!

Deniz Çakır ile 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayranları sosyal medya üzerinden tartıştı.

Magazin - 10 Ocak 2017 14:21
Deniz Çakır hayranlarıyla tartıştı: Sevmeyin beni!
Diziye verilen yılbaşı tatilini fırsat bilen Deniz Çakır, Amerika'ya uçtu. Burada Broadway’de ‘The Present’ oyununu izleyen Çakır'a takipçileri tepki gösterdi. Çünkü yılbaşı haftasının ardından tüm diziler yayına başlarken 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tatili bir hafta daha uzadı. Bu aranın uzamasını Deniz Çakır'ın Amerika tatiline bağlayan hayranlar güzel oyuncuya oldukça sert tepki gösterdi. Deniz Çakır'ın da bu tepkilere cevabı yine aynı sertlikte oldu.

Deniz Çakır tepki gösterenlere şöyle cevap verdi:

"Bu bir tatil değil, kanallar ve yapımcılar arası bir durum. Yani benimle ve oyuncu arkadaşlarımla ilgisi yok. Ben 17 yaşından beri 5 ay tatil yapamadım. Hep çalıştım. Velev ki öyle… Biz mesela gün 24-26 saat çalışıyoruz size o 160 dakikayı layığıyla sunmak için. Bir sezon boyunca uykusuz çalışıyoruz ekibimizle. Adil olmayan dizi sürelerini kaliteli sizlere sunmak için… Size saygımızdan… Bence siz beni sevmeyin! Çünkü ben pek sevmedim! Çünkü ayıp. Sevgiler yine de…"

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