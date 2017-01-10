Diziye verilen yılbaşı tatilini fırsat bilen Deniz Çakır, Amerika'ya uçtu. Burada Broadway’de ‘The Present’ oyununu izleyen Çakır'a takipçileri tepki gösterdi. Çünkü yılbaşı haftasının ardından tüm diziler yayına başlarken 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tatili bir hafta daha uzadı. Bu aranın uzamasını Deniz Çakır'ın Amerika tatiline bağlayan hayranlar güzel oyuncuya oldukça sert tepki gösterdi. Deniz Çakır'ın da bu tepkilere cevabı yine aynı sertlikte oldu.
Deniz Çakır tepki gösterenlere şöyle cevap verdi:
"Bu bir tatil değil, kanallar ve yapımcılar arası bir durum. Yani benimle ve oyuncu arkadaşlarımla ilgisi yok. Ben 17 yaşından beri 5 ay tatil yapamadım. Hep çalıştım. Velev ki öyle… Biz mesela gün 24-26 saat çalışıyoruz size o 160 dakikayı layığıyla sunmak için. Bir sezon boyunca uykusuz çalışıyoruz ekibimizle. Adil olmayan dizi sürelerini kaliteli sizlere sunmak için… Size saygımızdan… Bence siz beni sevmeyin! Çünkü ben pek sevmedim! Çünkü ayıp. Sevgiler yine de…"
Deniz Çakır hayranlarıyla tartıştı: Sevmeyin beni!
Deniz Çakır ile 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayranları sosyal medya üzerinden tartıştı.Magazin - 10 Ocak 2017 14:21
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Deniz Çakır
MAGAZİN HABERLERİ
- Jelena Karleusa kendini aştı!
- Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde yeni gelişme
- İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
- Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
- "İçerde" zirvede!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamadı!
- Azra Akın ile Atakan Koru'dan evlilik müjdesi
- Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt
- 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi