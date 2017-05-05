Deniz Çakır: İçimden gelen her şeyi paylaşıyorum
Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Deniz Çakır, sosyal medyada paylaştığı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle ilgili konuştu.
Magazin - 06 Mayıs 2017 02:00
ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın güzel oyuncusu Deniz Çakır, Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, “Yazın dinlenmeye çok ihtiyacım var ama çok iyi bir senaryo gelirse çalışabilirim” dedi.
Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin set halleri
Sosyal medyada paylaştığı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gündemde olan Çakır, “İçimden gelen her şeyi paylaşıyorum. Altındaki kötü yorumları umursamıyorum. Hepsinin canı sağolsun” diye konuştu.
Güzel oyuncu, ay sonunda bir fotoğraf sergisi açacak.
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Kaynak: haberturk.com
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