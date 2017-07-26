Deniz 'Çakır' keyif oldu!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Meryem'i Deniz Çakır önceki gecce Asmalımescit'teydi.

Magazin - 26 Temmuz 2017 13:46
Deniz 'Çakır' keyif oldu!
Çakır bir restoranda arkadaşları ile yemek yiyip sohbet ediyordu.

Rastalı saçları, sırt dekolteli elbisesi ile gözler üzerindeydi.

Objektifleri görünce habercilere ''Beni utandırmayın, herkes bakıyor'' dedi.

Deniz Çakır çıkışta ayakta durmakta güçlük çekti.

Alkolü fazla kaçırmıştı. Hemen kapıya bir taksi çağrıldı. 2 kankası, Deniz Çakır’ın koluna girdi.

Bir yandan taksiye kadar eşlik ettiler, bir yandan “Sarhoş işte kadın, çekmeyin” diye bağırdılar.

Deniz Çakır daha önce de çakırkeyif olmuştu.

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Kaynak:posta.com.tr
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