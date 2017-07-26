Deniz 'Çakır' keyif oldu!

Magazin - 26 Temmuz 2017 13:46

Çakır bir restoranda arkadaşları ile yemek yiyip sohbet ediyordu.Rastalı saçları, sırt dekolteli elbisesi ile gözler üzerindeydi.Objektifleri görünce habercilere ''Beni utandırmayın, herkes bakıyor'' dedi.Deniz Çakır çıkışta ayakta durmakta güçlük çekti.Alkolü fazla kaçırmıştı. Hemen kapıya bir taksi çağrıldı. 2 kankası, Deniz Çakır’ın koluna girdi.Bir yandan taksiye kadar eşlik ettiler, bir yandan “Sarhoş işte kadın, çekmeyin” diye bağırdılar.Deniz Çakır daha önce de çakırkeyif olmuştu.Kaynak:posta.com.tr