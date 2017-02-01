Oyuncu mekandan bir arkadaşının arabasıyla ayrıldı. Çıkışta fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Çakır, muhabirlere “Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.
Deniz Çakır neden tepkili?
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin güzel yıldızı Deni Çakır önceki gecce bir arkadaş grubu ile Kurtuluş'ta bir mekandaydı.Magazin - 01 Şubat 2017 11:40
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