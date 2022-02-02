Deniz Çakır ve Bade İşcil aynı dizide…

Duygu Asena’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Aslında Özgürsün” dizisi Gain’de seyirciyle buluşacak. Dizide Belgin ve Berna adlı 2 kadının eğlenceli arkadaşlık hikayesi anlatılacak.İş kadını Berna ve umutsuz ev kadını Belgin’in birbirine tutunma hikâyesini anlatan diziyi Ali Kemal Güven yazıp yönetecek. “Aslında Özgürsün” dizisinin başrol oyuncuları belli oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mart ayında sete çıkacak olan dizide Deniz Çakır ve Bade İşcil başrolleri paylaşacak. Duygu Asena’nın kadın psikolojisine farklı pencereden bakış açısı sunduğu eserinin dizi versiyonunda yakışıklı aktör Alican Yücesoy da rol alacak.