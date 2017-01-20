Dizinin kadrosuna girdikten sonra aralarında sorun olduğu konuşulan Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'den iddialara yanıt verdi.
Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin karşılıklı paylaşımları!
Güzel oyuncular Deniz Çakır ve Meryem Uzerli birbirlerini paylaştı.Magazin - 20 Ocak 2017 18:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Deniz Çakır ve Meryem Uzerli Instagram adreslerinden birbirlerinin fotoğraflarını paylaştı.
Dizinin kadrosuna girdikten sonra aralarında sorun olduğu konuşulan Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'den iddialara yanıt verdi.
Dizinin kadrosuna girdikten sonra aralarında sorun olduğu konuşulan Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'den iddialara yanıt verdi.
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Bağlantılar: Deniz Çakır, Meryem Uzerli
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