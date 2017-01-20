Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin karşılıklı paylaşımları!

Güzel oyuncular Deniz Çakır ve Meryem Uzerli birbirlerini paylaştı.

Magazin - 20 Ocak 2017 18:00
Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin karşılıklı paylaşımları!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Deniz Çakır ve Meryem Uzerli Instagram adreslerinden birbirlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Dizinin kadrosuna girdikten sonra aralarında sorun olduğu konuşulan Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'den iddialara yanıt verdi.








YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Paramparça'da Dilara ölecek mi?
  • Zuhal Topal o adayı kovdu!
  • İşte Hadise'nin aradığı erkek!
  • "Yoruldum, gidiyorum!"
  • Heyecanlandıran ilk öpücük!
  • Hadise'den olay sözler..
  • Survıvor 2017'den ilk kare!
  • Ayla Çelik'in son klibi!
  • İmirzalioğlu'ndan büyük destek
  • İkizler 5 yaşında!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor
  • "Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı"
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi
  • Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın mutluluğu
Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor

EN POPÜLER HABERLER

  • Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin karşılıklı paylaşımları!
  • Zuhal Topal damat adayı Deniz'i kovdu!
  • Ünlülerden karne paylaşımları
  • Arda Turan'ın hayalindeki aşk
  • Survivor 2017'den ilk kare!
  • Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek
  • Altın kızlar podyuma çıktı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin karşılıklı paylaşımları!