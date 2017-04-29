Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin set halleri

Deniz Çakır ve Meryem Uzerli, set hallerini sosyal medyadan paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptılar.

Magazin - 30 Nisan 2017 02:00
Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin set halleri
ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın sevilen oyuncuları Deniz Çakır ve Meryem Uzerli, sette çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar.

Oldukça keyifli oldukları görünen güzel oyuncuların set halleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Deniz Çakır, "Çok zor şartlarda çalışıyorum, ahahahhah da-ya-nış-ma..." notlarıyla; Meryem Uzerli ise, "Hayatda birbirimize yardim etmek önemli. Sağ olsunlar." notlarıyla paylaşımlarını yaptı.

Paylaşımlar, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi
  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!

Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk veda eden 'Kısmetse Olur' oldu!
  • İşte Survıvor'daki eleme adayları!
  • Oğuzhan ile Yağmur evlenecek!
  • Seren Serengil'den 'çocuk' itirafı!
  • 'Arkadaşız' demişti ama...
  • Şükran'a Caner'den tam destek!
  • Evlilik programları yasaklandı!
  • Demet Akalın'ın ricası!
  • Bu görüntü 300 bin liraya mal oldu
  • Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • Ezgi Mola'dan sert tepki!
  • Evlilik programları yasaklandı!
  • Cem Yılmaz ve Merve Çağıran yan yana!
  • Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..
Reytinglerin galibi hangisi oldu?