ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın sevilen oyuncuları Deniz Çakır ve Meryem Uzerli, sette çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar.
Oldukça keyifli oldukları görünen güzel oyuncuların set halleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Deniz Çakır, "Çok zor şartlarda çalışıyorum, ahahahhah da-ya-nış-ma..." notlarıyla; Meryem Uzerli ise, "Hayatda birbirimize yardim etmek önemli. Sağ olsunlar." notlarıyla paylaşımlarını yaptı.
Paylaşımlar, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Deniz Çakır ve Meryem Uzerli'nin set halleri
Deniz Çakır ve Meryem Uzerli, set hallerini sosyal medyadan paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptılar.Magazin - 30 Nisan 2017 02:00
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