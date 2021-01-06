Deniz Çakır yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı!

Deniz Çakır Yaşı 19 dizisi için imaj değişikliğine gitti! Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Reyhan karakterine hayat veren oyuncu Deniz Çakır yeni projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yaş 19 dizisi için imajını değiştiren Çakır, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.Gold Film imzalı Yaşı 19 isimli dizide oynayacak olan Deniz Çakır’ın imajını da yenilediği yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı. Çekimlerine Şubat ayında başlanması planlanan Yaşı 19 dizisi için Deniz Çakır’ın saçlarını omuz boyunda kısalttığı ve bu kez kâkül de kestirdiği yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.Instagram hesabının story bölümünden paylaşım yapan Deniz Çakır, “Değişiklik güzeldir” notunu düştü.Çakır dizide Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaşıyor. Yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı ve senaryosunu Sırma Yanık’ın yazdığı dizi, Fox TV’de yayınlanacak. Dizide ayrıca Tolga Güleç, Ertuğrul Postoğlu, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Asena Tuğal, Deniz Işın da rol alıyor.Deniz Çakır, Yaşı 19 dizisinde Bahar isimli bir kadını oynayacak. Partneri Timur’u ise Tolga Güleç oynuyor. İlayda Alişan da çiftin kızları Aylin’i oynuyor. (Kaynak: aksam.com.tr)