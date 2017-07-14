Bodrum tatilinde magazin basınına fotoğraf vermemek için köşe bucak kaçan Deniz Çakır'ın, Adriana Lima-Metin Hara çiftinin mekana gelmesiyle rahatı bozuldu.
Selda Bağcan ve yakın dostlarıyla keyifli bir akşam geçiren Çakır, müşterilerle fotoğraf çektirirken objektiflere yansıdı.
Adriana Lima-Metin Hara çiftinin mekanda ayrılmasını fırsat bilen Çakır, arka kapıyı kullanarak kaçtı.
Kaynak:milliyet.com.tr
Deniz Çakır'ın Adriana Lima kalkanı!
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Meryem Çakırbeyli’si Deniz Çakır, Bodrum tatiline çıktı.Magazin - 14 Temmuz 2017 12:15
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