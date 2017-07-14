Deniz Çakır'ın Adriana Lima kalkanı!

Magazin - 14 Temmuz 2017 12:15

Bodrum tatilinde magazin basınına fotoğraf vermemek için köşe bucak kaçan Deniz Çakır'ın, Adriana Lima-Metin Hara çiftinin mekana gelmesiyle rahatı bozuldu.Selda Bağcan ve yakın dostlarıyla keyifli bir akşam geçiren Çakır, müşterilerle fotoğraf çektirirken objektiflere yansıdı.Adriana Lima-Metin Hara çiftinin mekanda ayrılmasını fırsat bilen Çakır, arka kapıyı kullanarak kaçtı.Kaynak:milliyet.com.tr