Deniz Çakır'ın Adriana Lima kalkanı!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Meryem Çakırbeyli’si Deniz Çakır, Bodrum tatiline çıktı.

Magazin - 14 Temmuz 2017 12:15
Deniz Çakır'ın Adriana Lima kalkanı!
Bodrum tatilinde magazin basınına fotoğraf vermemek için köşe bucak kaçan Deniz Çakır'ın, Adriana Lima-Metin Hara çiftinin mekana gelmesiyle rahatı bozuldu.

Selda Bağcan ve yakın dostlarıyla keyifli bir akşam geçiren Çakır, müşterilerle fotoğraf çektirirken objektiflere yansıdı.

Adriana Lima-Metin Hara çiftinin mekanda ayrılmasını fırsat bilen Çakır, arka kapıyı kullanarak kaçtı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:milliyet.com.tr
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