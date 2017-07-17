Deniz Çakır'ın tatil arkadaşı!

Magazin - 17 Temmuz 2017 14:20

Deniz Çakır'ın Adriana Lima kalkanı!

Bodrum Güzeli Deniz Çakır!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Deniz Çakır, Bodrum tatiline devam ediyorGüzel oyuncu önceki gün bir plajda, 2013 Best Model 5’incisi Sercan Sancı ile görüntülendi.Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü oyuncu, kendisine içecek servisi yapan modelle gün boyu flörtleşti.