Deniz Çakır'ın tatil arkadaşı!
Ünlü oyuncu Deniz Çakır, Sercan Sancı ile görüntülendi..
Magazin - 17 Temmuz 2017 14:20
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Deniz Çakır, Bodrum tatiline devam ediyor
Güzel oyuncu önceki gün bir plajda, 2013 Best Model 5’incisi Sercan Sancı ile görüntülendi.
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü oyuncu, kendisine içecek servisi yapan modelle gün boyu flörtleşti.
Deniz Çakır'ın Adriana Lima kalkanı!
Bodrum Güzeli Deniz Çakır!
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