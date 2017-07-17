Deniz Seki barıştırma programı mı sunacak?

Magazin - 17 Temmuz 2017 20:00

Ünlü şarkıcı Deniz Seki’ye cezaevinden çıktığından beri çok sayıda TV programı teklifi gidiyor. Adı O Ses Türkiye’nin de jüri adayları arasında geçen Deniz Seki’nin geçen günlerde Bodrum tatiline ara verip İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.Sevgilisi Faruk Salman’la ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkaran Deniz Seki, bir günlüğüne geldiği İstanbul’da demo çekti. Ünlü şarkıcının, Kanal D’de ekrana gelecek bir ‘barıştırma programı’ için çekim yaptığı öğrenildi. Demo kaydı Zuhal Topal’ın evlilik programının da çekildiği Ayazağa’daki stüdyoda yapıldı.Artı Film’in imza atacağı, henüz sunucusu belli olmayan program için görüşülen bir diğer aday da ünlü model Çağla Şıkel…Öte yandan Deniz Seki, 3,5 yıl sonra ilk konserini 22 Temmuz’da Kıbrıs Savoy Otel’de vermeye hazırlanıyor. 15 Temmuz’daki konserini şehitlerin anısına erteleyen sanatçı, İstanbul’da ise ilk kez 5 Ağustos’ta Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.Kaynak: medyatava.com