Deniz Seki barıştırma programı mı sunacak?

Cezaevinden çıktıktan sonra birçok kanaldan program teklifi alan Deniz Seki’nin barıştırma programı sunacağı iddia edildi.

Magazin - 17 Temmuz 2017 20:00
Deniz Seki barıştırma programı mı sunacak?
Ünlü şarkıcı Deniz Seki’ye cezaevinden çıktığından beri çok sayıda TV programı teklifi gidiyor. Adı O Ses Türkiye’nin de jüri adayları arasında geçen Deniz Seki’nin geçen günlerde Bodrum tatiline ara verip İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.

Sevgilisi Faruk Salman’la ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkaran Deniz Seki, bir günlüğüne geldiği İstanbul’da demo çekti. Ünlü şarkıcının, Kanal D’de ekrana gelecek bir ‘barıştırma programı’ için çekim yaptığı öğrenildi. Demo kaydı Zuhal Topal’ın evlilik programının da çekildiği Ayazağa’daki stüdyoda yapıldı.

Artı Film’in imza atacağı, henüz sunucusu belli olmayan program için görüşülen bir diğer aday da ünlü model Çağla Şıkel…

Öte yandan Deniz Seki, 3,5 yıl sonra ilk konserini 22 Temmuz’da Kıbrıs Savoy Otel’de vermeye hazırlanıyor. 15 Temmuz’daki konserini şehitlerin anısına erteleyen sanatçı, İstanbul’da ise ilk kez 5 Ağustos’ta Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: medyatava.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..
  • İşte Dilan Çıtak'ın annesi
  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar

Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..

MAGAZİN HABERLERİ

  • Cansu Dere paylaştı, yorum yağdı!
  • Survıvor güzeli yorgunluk atıyor!
  • Ebru Keskin’den Türkçe albüm!
  • Fotoğraf eleştirilerine yanıt!
  • Kafa karıştıran paylaşım!
  • Umut Evirgen tahliye edildi
  • Tatilde de ayrılmadılar...
  • Deniz Çakır'ın tatil arkadaşı!
  • Nagihan Karadere'nin yeni aşkı
  • ATV'de büyük skandal

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!
  • Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • ATV dizisinin adında büyük skandal
  • Angelina Jolie, Mert Alaş'ın peşinde!
  • Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı karşılaştı!
  • Sıla ve Ahmet Kural'ın romantik yemeği!
  • Çağatay Ulusoy'un imdadına Kıvanç Tatlıtuğ yetişti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!