Deniz Seki hapisten çıkmadan 2.4 milyon kazandı

2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden 5 Haziran'da çıkacak olan popçu Deniz Seki şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yaptı.

Magazin - 14 Mayıs 2017 13:00
Deniz Seki hapisten çıkmadan 2.4 milyon kazandı
5 Haziran'da 2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden çıkacak olan Deniz Seki bir organizasyon şirketinden 2 ay önce teklif aldı.

Nişanlısı Faruk Salman'ın aracı olduğu teklif şuydu:

''Cezaevinden çıktıktan sonra vereceğiniz konserleri organize etmek istiyoruz. Şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yapalım. Fiyatı siz belirleyin, kabul edeceğiz.''

Deniz Seki ile kendisini her hafta ziyaret eden nişanlısı Faruk Salman konser başına 120 bin TL istedi.

Organizasyon şirketi rakamı kabul etti. 20 konserin parası 2 milyon 400 bin lirayı peşin olarak popçunun hesabına yatırdı.

Deniz Seki'ye konserin yanısıra AVM'lerde söyleşi, reklam, dizi ve sinema teklifi yağıyor.

Faruk Salman ''Deniz cezaevinden çıktıktan sonra on gün tatile gideceğiz. Dönüşte hepsini değerlendireceğiz'' dedi.

Kaynak:posta.com.tr
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