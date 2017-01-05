Deniz Seki, "Hayat İmdat" dedi!

Yorumuyla olduğu kadar söz yazarı ve besteci kimliğiyle de tüm albümlerinde kendi imzası bulunan Deniz Seki'nin “İz” adını verdiği projesinde yer alan “Hayat İmdat” şarkısına klip çekildi. Ekip ve oyuncuların hiç bir ücret almadan gönüllü çalıştığı klip Türk Müzik Endüstrisinin lider müzik yayın kuruluşu Kral Pop TV tarafından Deniz Seki’ye hediye olarak gerçekleştirildi.

Müzik - 05 Ocak 2017 17:06
Deniz Seki, "Hayat İmdat" dedi!
Deniz Seki’nin İz albümündeki çok sevilen şarkısı “Hayat İmdat” için Türk Müzik Endüstrisinin lider müzik yayın kuruluşu Kral Pop TV harekete geçti ve Seki’yi sevenlerle birlikte şarkının anlamına uygun bir video klip çekildi.

“İz” albümünün 5. klibi olan Hayat İmdat şarkısının klip yönetmenliğini Berat Tunç, görüntü yönetmenliğini ise Serkan Özkan üstlendi. 2016 Miss & Mr Model Of Turkey Yarışması 1.si manken ve oyuncu Selina Pohler’in oynadığı ve genç bir kadının isyanını anlatan klip, 2 günde İzmir Alsancak ve Alaçatı’da çekildi.

Adeta bir kısa film tadında olan klip için yönetmen, oyuncu ve ekip gönüllü olarak çalıştı. “Hayat İmdat” klibinin sonunda Deniz Seki‘nin el yazısıyla Bakırköy Kapalı Cezaevi’nden hayranlarına yazdığı not da yer alıyor.

Deniz Seki hayranlarına notu “Hepinizi o güzel kalplerinizden sevgiyle öpüyor ve kucaklıyorum... Sizi çok özledi bu Deniz. Damima Sevgiyle... “
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Bağlantılar: Deniz Seki

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