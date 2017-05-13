Deniz Seki: Hayatımda ilk kez çocuk sahibi olmak istiyorum

Deniz Seki'nin Mayıs sonunda yeni çıkacak kitabı yine gündeme bomba gibi düşeceğe benziyor.

Magazin - 13 Mayıs 2017 19:30
Deniz Seki: Hayatımda ilk kez çocuk sahibi olmak istiyorum
Şarkıcı Deniz Seki, cezaevi günlüklerinden oluşan 'Mutluluğa Söz Verdim' adlı ikinci kitabını Mayıs ayı sonunda çıkaracak.

Seki, kitapta; nişanlısı Faruk Salman'a duyduğu aşkı ve yaşadıklarını anlatıyor.

'Mutluluğa Söz Verdim' kitabından ilginç bölümler şöyle:
Dünyanın en güzel kalpli adamını haftada veya 15 günde bir görebildiğim için Yaradan'a şükrettim. Gecce 12'de kalkıp namaz kıldım. Naciye Anne'me uzun uzun dua ettim seni doğurduğu için. Özgürlüğü elinden alınmış, dört duvar arasına hapsedilmiş bir kadın için pırlantaların, yakutların önemi kalmaz. En büyük mücevherim Faruk'umun resimleri. Sevgilim biliyor musun; hayatımda ilk kez bu kadar derinden çocuk sahibi olmak istiyorum. Bebeğimizi ilk gördüğün andaki yüzünü hayal ediyorum, ne güzel bakacaksın ona."

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Kaynak: sabah.com.tr
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