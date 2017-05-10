Deniz Seki, "Mutluluğa Söz Verdi"

Deniz Seki’nin ikinci kitabı “Mutluluğa Söz Verdi” İnkılâp Kitabevi logosuyla Mayıs’ın son haftası tüm kitabevlerinde…

Kültür-Sanat - 10 Mayıs 2017 12:36
Deniz Seki, "Mutluluğa Söz Verdi"
Sizlere ilk Deniz’in topraksız Zincirlikuyu’su olan cezaevinden Deniz’in Dibi ile seslendi. Bu kitapta yaşadığı karanlık süreci, zorlu günleri ve gizlice döktüğü gözyaşlarını kaleme almıştı. Ama hiçbir zaman karanlığa tamamen teslim olmadı Deniz Seki…

Ve şimdi Mutluluğa Söz Verdim ile Deniz’in en dibinde bulduğu hazineleri ve o hazinelerle yüzeye çıkışının ve güneşi ilk görüşünün heyecanını taşıdı satırlarına. Umut dolu bir öykü anlattı, Zümrüdüanka’nın öyküsünü… Yanıp yanıp küllerinden doğuşun ve insanın kendi içindeki mucizelerle tanışmasının öyküsünü. Dipsiz kuyulardan ışığa uzanan bir avuç gökyüzüyle kurduğu özgürlük hayallerini, umutlarını, heyecanlarını ve aşkını anlattı…


“Neden Mutluluğa Söz Verdim?

Çünkü mutlu olmanın doğuştan gelen hakkım olduğunu anca anladım da ondan…

Ve

Mutluluğa söz verdim

Çünkü ağlayarak dünyaya geldim

Hem sevdim, hem sevildim

Hep sevdim, hep sevildim

Hem yazdım, hem söyledim

Hem jazz’dım, hem tökezledim

Ama geçti…

Artık umut ektim koca sevgi ağacım için. Bir sürü çiçek açtı yenilendi sevgi ağacım benle

Ve bu bahar, her bahar, hep baharlara uyanacağım sabahlara da sözümdür mutluluğa verdiğim bu söz.

Yakında doğacak olan güneşimin her sabahına gecemi aydınlatacak yıldızlara da sözümdür.

Hem aya hem yakamozlara o masmavi sulara da verdiğim sözdür bu benim.

Denizlere, dağlara, yaylalara, ovalara, ırmaklara, ağaçlara, dallara bütün ormanlara…

Hem gencine, hem yaşlısına hem de bebekleredir bu sözüm benim.

Canım kuşlara, bütün evrene, doğadaki haycanlara açtım kollarımı…

Sarılmak istediğim her mutluluğa bundan böyle söz verdim.

Kusura bakmasın hüsran biletini kestim gönderdim.

Daima sevgiyle…”

Deniz Seki

Not: Tüm hayvanlara ben HAYCAN diyorum… Çünkü onlar can…
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Deniz Seki

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti
  • Eurovision yarışmalarının unutulmayanları
  • "Ben olmayı çoktan yitirdim"
  • Melekler defileye nasıl hazırlanıyor?
  • Sabriye'den sıra dışı gol!

Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti

KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ

  • Ödül töreninde neler oldu?
  • İzzet Günay ve Lale Belkıs'a ödül!
  • Ödüller sahiplerini buldu!
  • İstanbul’un caz festivali başladı!
  • ‘‘Kalbimdeki Deniz’’ Şırnak'ta!
  • Arif v 216 ekibi çekimlere hazır!
  • Filmlerinin adı belli oldu!
  • Selda Bağcan dünyaya açıldı!
  • Altın Baklava'da geri sayım!
  • Özel eşyaları sergileniyor

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hayranlarını sevindiren haber!
  • Gamze’nin kimsesi yok mu?
  • Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!
  • İkisini de Sevdim veda ediyor
  • Arkadaş mı, sevgili mi?
  • Venedik'ten aile fotoğrafı geldi!
  • Hande Erçel: Bikini korkum yok!
  • İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti!
Hayranlarını sevindiren haber!