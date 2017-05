Deniz Seki, özgürlüğüne yeni kitabıyla adım atacak!

Magazin - 05 Mayıs 2017 01:00

İşte Deniz Seki'nin tahliye olacağı gün!

Deniz Seki ve Faruk Salman'ın Avrupa planı hazır

5 Haziran 2017 tarihinde 2.5 yıllık tutukluluk hali sona erecek olan Deniz Seki, bugünlerde ikinci kitabını teslim etmenin heyecanını yaşıyor.Mayıs ayı içinde İnkılap Yayıncılık etiketiyle okuyucularla buluşacak olan yeni kitabı öncesinde Nazan Öncel'den gelen mektupla çok mutlu olan Seki; sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.İlk kitabı “Deniz ‘in Dibi” ile aylarca satış listelerinin ilk sırasında olan Deniz Seki ikinci kitabını geçtiğimiz günlerde yayın evine teslim etti. Mayıs ayı içinde raflardaki yerini alacak ikinci kitabında da cezaevinde geçirdiği günleri anlatacak Seki yazdıklarıyla yine kendinden söz ettirecek. Deniz Seki ‘nin yeni kitabı çıkmadan sipariş almaya başladı.Kitabının çıkışı öncesinde Nazan Öncel'den gelen destek mektubuyla mutlu olan Deniz Seki sevenleriyle buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor."Canım Deniz’im Adının geçtiği her yerde gözlerim doluyor; içim titriyor. Yaşananları düşündüğüm zaman kaderin de bizler için planları olduğunu düşünüyor, göğüslediğin her şeyin sana insanlık olarak döndüğüne inanıyorum. Acılar da hayata dahildir, yaşamın bizi biz yapan tarafıdır. Geriye dönüp baktığımızda arkanda kalan o güzel insanları ve acı-tatlı hatıralarını anacağımız günler olacak bunlar. Ve seni daha da güçlendirecek. Dik duruşunu sevdiğim; seni seven herkes için bir dünya sevgimle sarıldım, kucakladım.Güzel gözlerinden bir anne şefkatiyle öperim Deniz’im.”