Deniz Seki'den 3 yıl sonra bir ilk!

Deniz Seki, üç yıl aradan sonra ilk konserini geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta vererek hayranlarıyla hasret giderdi.

Magazin - 23 Temmuz 2017 15:00
Deniz Seki'den 3 yıl sonra bir ilk!
Üç yıl aradan sonra ilk konserini geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta veren Deniz Seki, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan ve rezervasyonları günler öncesinden tükenen ünlü şarkıcının konserinde adeta bir sevgi seli yaşandı. Mutluluğu gözlerinden okunan Deniz Seki üç saat süren konserinde zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Deniz Seki sahnelere dönüşünün ilk adımını geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta attı. Kıbrıs'ın en büyük otellerinden birinde konseri için özel olarak hazırlanan Deniz Seki, üç yıl aradan sonra hayranlarının karşısına ilk çıkışını unutulmaz bir geceye imza atarak yaptı. Sahnede göz yaşlarına hakim olamayan Deniz Seki dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkıları sık sık alkışlarla kesilen Deniz Seki, İstanbul'daki ilk büyük konserinin de 5 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda olacağını söyledi.

Deniz Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi
  • Birce Akalay oyunculuğu bırakıp o sektöre mi el atıyor?
  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ

  • Birce Akalay fırıncı mı oluyor?
  • Zehra Çilingiroğlu'nun iştahı açık!
  • Doğum günü için çifte kutlama!
  • Survıvor Adem'den ilginç itiraflar
  • Azra’ya bekarlığa veda partisi!
  • İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı
  • Selin İmer hamile mi?
  • Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!
  • Ebru Şallı'ya eski eşten uyarı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ünlü çift kuralı yine bozmadı!
  • Alişan'dan eleştirilere sert yanıt!
  • '3 Adam'dan açıklama var!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a tepki
  • İşte Şeyma Subaşı'nın düğün planı!
  • Seçkin Piriler'in yüzü gülüyor!
  • İşte Merve Sevi'nin nikah davetiyesi!
Ünlü çift kuralı yine bozmadı!