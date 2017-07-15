Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!

Dedikodu - 15 Temmuz 2017 11:30

Deniz Seki'den teşekkür öpücüğü!

Deniz Seki müzik listelerine zirveden giriş yaptı

Cezaevindeyken çocukluk aşkı Faruk Salman’dan evlilik teklifi alan ve tahliye olur olmaz nikah masasına oturma planları yapan Deniz Seki, düğünü erteledi.Tutuklu olduğu dönemde büyük maddi kayıp yaşayan şarkıcı, yoğun iş teklifleri alırken evlenip balayına çıkmanın doğru olmadığını düşünerek düğünü önümüzdeki yaz yapmaya karar verdi.Kaynak:sozcu.com.tr