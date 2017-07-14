Tahliye olduktan sonra soluğu nişanlısı Faruk Salman’la Bodrum’da alan Deniz Seki, işleri nedeniyle İstanbul’a dönmüştü.
Çalışmalarını tamamlayan şarkıcı, önceki gün Salman’la birlikte yeniden ünlü tatil beldesine uçtu. Yalıkavak’ta bir balık restoranında baş başa yemek yiyen ikili, romantik dakikalar yaşadı. Seki, kendisine gül hediye eden nişanlısını dudağından öptü.
Kaynak: haberturk.com
Deniz Seki'den teşekkür öpücüğü!
Cezaevinden çıktıktan sonra yoğun bir tempoda çalışan Deniz Seki sevgilisinden de ayrılmıyor.Magazin - 15 Temmuz 2017 03:00
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