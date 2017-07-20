Tahliye olur olmaz nişanlısı Faruk Salman’la Bodrum’a giden Deniz Seki, İstanbul’a döndü.
Şarkıcı, mutfak alışverişi için önceki gün Tarabya’daki bir marketteydi. İçeride bir saat kalan Seki, üç market arabası doldurdu. Bu alışverişe yaklaşık 2 bin 500 lira ödediği öğrenilen şarkıcıya çıkışta bir görevli yardım etti.
Deniz Seki’nin aldıkları VIP aracın arka koltuğuna yerleştirildi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Deniz Seki'nin 2.500 liralık mutfak alışverişi!
Önceki gün Tarabya’da görüntülenen Deniz Seki, bir marketten 2.500 liralık mutfak alışverişi yaptı.Magazin - 21 Temmuz 2017 06:00
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