Deniz Seki'nin 2.500 liralık mutfak alışverişi!

Magazin - 21 Temmuz 2017 06:00

Tahliye olur olmaz nişanlısı Faruk Salman’la Bodrum’a giden Deniz Seki, İstanbul’a döndü.Şarkıcı, mutfak alışverişi için önceki gün Tarabya’daki bir marketteydi. İçeride bir saat kalan Seki, üç market arabası doldurdu. Bu alışverişe yaklaşık 2 bin 500 lira ödediği öğrenilen şarkıcıya çıkışta bir görevli yardım etti.Deniz Seki’nin aldıkları VIP aracın arka koltuğuna yerleştirildi.Kaynak: hurriyet.com.tr