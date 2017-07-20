Deniz Seki'nin 2.500 liralık mutfak alışverişi!

Önceki gün Tarabya’da görüntülenen Deniz Seki, bir marketten 2.500 liralık mutfak alışverişi yaptı.

Magazin - 21 Temmuz 2017 06:00
Deniz Seki'nin 2.500 liralık mutfak alışverişi!
Tahliye olur olmaz nişanlısı Faruk Salman’la Bodrum’a giden Deniz Seki, İstanbul’a döndü.

Şarkıcı, mutfak alışverişi için önceki gün Tarabya’daki bir marketteydi. İçeride bir saat kalan Seki, üç market arabası doldurdu. Bu alışverişe yaklaşık 2 bin 500 lira ödediği öğrenilen şarkıcıya çıkışta bir görevli yardım etti.

Deniz Seki’nin aldıkları VIP aracın arka koltuğuna yerleştirildi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..

Fulden Uras’ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ

  • Azur Benan’ın uykusu gelince...
  • Merve ve Murat'tan aşk pozları!
  • Sokağa sütyensiz çıktı!
  • "Seneye çocuk düşünüyoruz..."
  • No: 309 final mi yapacak?
  • Yeni klibinden ilk görüntüler!
  • Kıvanç Tatlıtuğ 'vampir' mi oluyor?
  • Siyah İnci için geri sayım başladı!
  • Oyuncuların Alman usulü tatili
  • Nur Yerlitaş taburcu oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
  • Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
  • Hande Erçel tatilde ama...
  • Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
  • Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı: O kişi benim baldızım
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Adriana Lima'nın olay çıplak paylaşımı!
  • Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada