Deniz Seki'nin dönüşü muhteşem oldu!

Sanıyoruz bu isimlerden birisi de Deniz Seki. Konserlerinin iptal olduğu, işlerinin durduğu bir dönemde Bodrum'a giderek kendisine vakit ayıran Deniz Seki bambaşka biri olarak geri döndü. Kötü günleri ardında bıraktı ve "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" diyerek hayranlarını şaşırtmayı başardı.Yaşam koçu Şeyda Coşkun'la çalışmaya başlayan şarkıcı, 2.5 ayda 20 kilo vererek bambaşka bir görüntüye büründü. Deniz Seki'nin değişen sadece görüntüsü değildi tabii ki, enerjisi de yerine geldi. Sezgileriyle, kalbiyle, tutkularıyla yaşayan bir sanatçı olarak en sevdiği işe yine 4 elle sarıldı ve uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single'ıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.Deniz Seki çok beğenilen 'Savaş ve Aşk'ın hikayesini verdiği bir röportajda şöyle anlattı:"Şarkının kıymeti bende çok büyük. Sözler Gökhan Şahin, müzik Nezih Önen’in. Aranjeyi de Alper Atakan yaptı. Bu şarkı benim önüme şans eseri düştü. Kendi değişimimle birlikte yapım şirketimi de değiştirdim. Yolum Toy Production’la kesişti. Yapımcım Polat’la konuşuyoruz, “Elimde birkaç şarkı var, bir dinlesene” dedi. Hepsi güzeldi ama kalbim buna vuruldu. Sanki ben yazmışım gibi. Lafları, bestesi, tam oturdu. Şarkıyı çok sevdim, bunu yapalım dedim. Herkes belki benden daha hızlı birşeyler bekliyordu, ama ben duygu kadınıyım. Zaten savaş demek aşk demek, aşk demek savaş demek. Öyle değil mi? Yalan mı?"