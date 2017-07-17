Magazin - 18 Temmuz 2017 06:00

Şarkıcı Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman, Bodrum tatillerine devam ediyor.İkili önceki akşam da Gümüşlük’te, sahildeki bir restoranda baş başa yemekteydi. Mekandan sabaha karşı Salman’la el ele çıkan şarkıcının beyaz elbisesi ve başındaki çiçekli beyaz taç, “Deniz Seki’nin düğün provası” olarak yorumlandı.Seki'nin bacağındaki morluklar dikkatlerden kaçmadı.Kaynak: hurriyet.com.tr