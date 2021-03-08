Deniz Seki'nin yeni hiti; "Savaş ve Aşk"

Uzun bir aranın ardından yeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki, şarkısına ”Savaş ve Aşk” adını verdi. Seki, şarkısının tanıtımı için çektirdiği fotoğraflarla da sesiyle olduğu kadar yepyeni görüntüsüyle de sosyal medya da en çok konuşulan isimlerden oldu.“Savaş ve Aşk” adını verdiği yeni şarkısı için fotoğrafçı Buse Tirman’ ın objektifinin karşına geçen Deniz Seki dijital platformlarda müzik severlerle buluştuğu dakikaların ardından iTunes Müzik platformunda “En Çok Satın Alınan Şarkılar” listesinde 1 numaraya yükseldi.“Savaş ve Aşk” şarkının sözü Gökhan Abi'ye, müziği Nezih Üçler’ e düzenlemesi Alper Atakan imzası taşıyor.