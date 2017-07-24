Deniz üstünde ilk film galası konseri yapıldı!

'Mezarcı' filminin galasının konseri genç pop sanatçısı Ece Mumay tarafından verildi. Deniz üstünde kurulan platformda gerçekleştirilen ilk gala olması nedeniyle gecede Guinness görevlileri de boy gösterdi.

Müzik - 24 Temmuz 2017 20:14

Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz, organizasyonlarını üstlendikleri etkinliklerde son dakika değişikliği yaparak ‘Mezarcı Filmi Gala Konseri’ için Ece Mumay'ı ilçeye davet etti. Başka Şaşmaz, genç ve yeni bir yetenek olması nedeniyle Ece Mumay'a gala öncesi konser organize ettiklerini söyledi. Son iki ay içinde çıkardığı “Belki Bir Gün” ve “Vazgeç Gönül” single'larıyla yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşan Ece Mumay da, kısa sürede elde ettiği başarı ivmesinin takdir edilmesinin ve kendisine yeni fırsatlar yaratılmasının motivasyonunu arttırdığını söyleyerek başka Şaşmaz'a teşekkür etti.



YAT VE TEKNELERDEN DE İZLENECEK

Dalaman'ın eşsiz doğa harikası Sarsala Koyu'nda Pazar gecesi gerçekleştirilen gala ve konser için deniz üstüne bir platform kuruldu. Yat ve teknelerden de izlenen etkinliklere sinema ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Kumsala kurulan portatif tribünler ile koltuklardan da izlenen etkinlik, halka açık olarak gerçekleşti. Deniz üstünde gerçekleştirilen ilk film galası olması nedeniyle Guinness yetkilileri de etkinliği izledi. Etkinlik sırasında sucuk ekmek partisi de verildi. Çekimleri geçen yıl Dalaman ve Dalyan'da gerçekleştirilen film, Dalaman Belediyesi'nin 50. Yıl kutlamaları ve Türkiye Rafting Şampiyonası bünyesindeki etkinliklerde ilk kez halkın önüne çıktı. Vizyona girmeden çeşitli uluslararası film festivallerinde 3 ödül alan filmin başrolünü Emre Altuğ üstleniyor. Usta yazar Osman Şahin’in unutulmaz öyküsünden uyarlanan, yönetmenliğini ve senaristliğini Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği film, Nilay Erdönmez, Sadık Gürbüz, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Orhan Aydın, Hikmet Karagöz, Adem Yılmaz, Hakan Eksen, Bülent Çiftçi gibi güçlü isimlerle dikkat çekiyor.



‘MEZARCI’NIN KONUSU ŞÖYLE

Çarpıcı öyküsüyle dikkat çeken filmde, ‘Yeni bir hayat kurmak için Almanya'ya giden, burada mezarcılık üzerine uzmanlaşan Ejder, babasının vefatının ardından memleketi Dalaman'ın Şerefler Köyü'ne döner. Köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanlarıyla karşılaşınca mezarcılık konusundaki birikimlerini para kazanmak için kullanmaya karar verir. Ejder, Aslan yattığı yerden bellidir” felsefesiyle vefat eden zenginlere köy mezarlığı yerine ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında bir istirahat yeri sunma yoluna baş koyar. İşler yolunda gitmeye başlarken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş’ın travmatik öyküsü Ejder’i derinden etkileyecektir.’



Kaynak: sozcu.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.