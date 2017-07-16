Denizde romantizmi böyle yaşadılar!

Eşi Pınar Şentürk ve çocuklarıyla birlikte tatiline devam eden Semih Şentürk, denizde eşiyle romantizm yaşadı.

Magazin - 16 Temmuz 2017 09:30
Denizde romantizmi böyle yaşadılar!
Ünlü futbolcu Semih Şentürk, ailesiyle Bodrum tatiline çıktı.

Futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve çocuklarıyla birlikte Bodrum tatiline devam ediyor. Şentürk ailesi önceki gün Ortakent'te bir oteldeydi. Denize giren çift, birbiriyle şakalaşıp kahkahalar attı. İkilinin keyifli halleri objektife böyle yansıdı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Semih Şentürk

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