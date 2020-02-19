Deprem korkusu nelere sebep olur?

Ezgi Dokuzlu, “Deprem korkusu kişilerde yüksek sese karşı aşırı hassasiyet, her an deprem oluyormuş hissi veya beklentisi, yoğun korku, uyku bozuklukları ve yeme düzeninde bozulmalar şeklinde karşımıza çıkıyor ve genellikle kişi depremin kendisinden değil olası sonuçlarından endişe duyuyor” dedi.Dokuzlu, deprem sonrası kişilerin psikolojisinin kötü etkilenebileceğini belirtip “Deprem gibi travmatik olaylar, kişilerin bir süre tedirginlik yaşamasına neden oluyor. Günlük yaşamında bu gibi yaralayıcı ve oldukça etkileyici bir deneyim yaşamayan kişi için deprem sonrasındaki süreç oldukça zorlayıcı olabiliyor ve kişinin yeniden yaşamına kaldığı yerden devam etmesi ayları hatta yılları bile bulabiliyor” dedi.Özellikle enkaz altında kalan ve bir yakınını depremde kaybeden insanlar için deprem korkusunun daha büyük olduğunu belirten Dokuzlu, “Sağlıklı olan, bu süreçten bir süre sonra normal yaşama devam etmektir ancak travma yaşayan kişi adaptasyon evresinde ve travmayla başa çıkma konusunda zorluk yaşıyorsa mutlaka uzman desteği almalıdır” dedi.