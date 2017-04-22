Derbi heyecanı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek.

Futbol - 22 Nisan 2017 14:12

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.



Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbide, ligde 49 puanla 4'üncü sırada bulunan Galatasaray ile 50 puanla üçüncü sıradaki Fenerbahçe karşılaşacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı.



İki takım arasındaki 108 yıllık rekabette Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı 384 maçtan 145'ini kazandı. Sarı-kırmızılı takım ise 123 kez galip gelirken, 116 maç ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Fenerbahçe toplam 531 gol atarken, Galatasaray ise 482 golle karşılık verdi.



Ezeli rakipler, lig tarihinde de 119 kez karşılaşırken, Fenerbahçe'nin rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlüğü bulunuyor. Ligde iki takım arasında oynanan 37 maç ise berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Sarı-lacivertli takım 153, sarı-kırmızılılar ise 116 gol attı.



Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena'ya gidecek. Sarı lacivertli taraftarlar, son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011'de gitmişti.



Sarı kırmızılı takımda uzun süreli sakatlığı bulunan Serdar Aziz dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında şu 11 ile mücadele etmesi bekleniyor:



Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Lionel Carole, Selçuk İnan, Nigel de Jong, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski.



Sarı-lacivertli takımda kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao, derbide forma giyemeyecek. Adalesindeki sakatlık bulunan Gregory van der Wiel'in Galatasaray karşısında maça çıkması zor gözükürken, Hollandalı futbolcunun oynayamaması durumunda sağ bekte Şener Özbayraklı'nın forma giymesi bekleniyor.



Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i şu şekilde:



Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie.



Kaynak:DHA

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